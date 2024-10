In Sardegna

Qualcuno ha scritto che condurre un'azienda, in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, significa avere una visione, un progetto, una speranza. Significa percorrere la via della competitività con un processo di innovazione che non tradisca la tradizione, che sta alla base di un rapporto di fiducia creato nel tempo. Significa anche saper “catturare”, tra gli spazi di un'arte creativa, un messaggio capace di incanalare l'attenzione al fine di unire l'utile a cui l'azienda aspira al bello dell'arte stessa che la promuove.