Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, anche nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Ieri sera, gli agenti del XIII Reparto Mobile di Cagliari, durante il loro quotidiano controllo per la sicurezza e l’ordine pubblico nella centralissima piazza Yenne, hanno riconosciuto il ben noto Osvaldo Olla, 55enne cagliaritano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, appena notati i poliziotti, ha cercato di cambiare velocemente direzione, inutilmente perché immediatamente bloccato e identificato. Gli operatori, una volta contattato il Centro Operativo, hanno ricevuto l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante, che per l’ennesima volta si è trovato davanti il 55enne non rispettoso delle restrizioni previste. Proprio due giorni fa, infatti, i poliziotti delle Volanti lo avevano arrestato per lo stesso reato e denunciato anche per aver commesso dei furti nella zona di Piazza Del Carmine. Olla è stato tratto in arresto per evasione e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.