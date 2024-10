I Carabinieri della stazione di Cagliari Villanova della Compagnia di Cagliari hanno arrestato ieri sera un pregiudicato, classe 1974, cagliaritano, disoccupato che era sottoposto agli arresti domiciliari con dei brevi permessi durante il corso della mattina, ma che veniva colto nella piena flagranza dai militari durante un suo tentativo di rubare dall’interno di una vettura, dopo aver danneggiato il relativo sportello di un’Alfa Romeo parcheggiata nei pressi di via Monsignor Piovella.

Individuato i militari l'hanno immediatamente bloccato traendolo in arresto, accompagnandolo presso gli uffici del Comando provinciale per poi trattenerlo presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo che avverrà nel corso la giornata odierna.