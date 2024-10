Nella serata di ieri i Carabinieri di Olbia hanno sorpreso a seguito di un controllo A.F. , un pregiudicato algherese di 35 anni residente ad Olbia, sottoposto a sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, insieme a persone con diversi precedenti penali.

L’uomo, invitato più volte ad osservare gli obblighi previsti della sorveglianza speciale e trovato in più occasioni in compagnia di altri pregiudicati, è stato arrestato e accompagnato presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale, in attesa di giudizio.