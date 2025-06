Estate da record per i prezzi dei lidi di lusso italiani: secondo il Codacons, per un posto in prima fila sul mare si arriva a spendere fino a 1.500 euro al giorno. È il caso del Twiga in Versilia, dove la “tenda imperiale” ad agosto costa appunto 1.500 euro. “A onor del vero può accogliere fino a 10 persone – precisa il Codacons – ed è dotata di 4 letti, 4 lettini, 4 sdraio, 3 sedie e 1 tavolo”. Per una tenda normale, la cifra scende a 600 euro.

Come ogni anno, il Codacons ha diffuso i dati aggiornati sui listini degli stabilimenti balneari, e l’ANSA pubblica in anteprima la classifica dei lidi più costosi d’Italia. La spesa media per un ombrellone e due lettini in uno stabilimento standard durante il weekend è stabile rispetto al 2024, tra i 32 e i 35 euro al giorno. Ma le differenze territoriali sono notevoli: si va dai 45 euro di Sabaudia ai 90 di Gallipoli, fino ai 120 euro in alcune località della Sardegna.

Alcuni gestori hanno mantenuto i prezzi invariati, altri li hanno ritoccati fino a un +5%, ma molti hanno aumentato le tariffe per consumazioni e servizi accessori.

Tra i lidi “vip”, spiccano anche l’Augustus Hotel di Forte dei Marmi (560 euro al giorno per una postazione fronte mare), il Nikki Beach Costa Smeralda (550 euro al giorno con credito incluso) e l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, dove una capanna in prima fila costa 515 euro. Scendono invece i listini del Cinque Vele Beach Club di Pescoluse: la formula “exclusive” parte da 470 euro, con possibilità di rimborso se si annulla con 30 giorni di anticipo.