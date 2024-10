A due anni di distanza dall’alluvione del 18 novembre del 2013, ritorna la paura tra gli abitanti Olbia.

Il rio Siligheddu, un corso d'acqua che attraversa il centro urbano, ha cominciato a esondare mettendo a rischio i quartieri Isticcadedddu, Baratta e la zona vicina allo stadio Nespoli.

“In considerazione del perdurare dell’allerta meteo di criticità elevata e avendo riscontrato il peggioramento delle condizioni meteo e considerate le prime esondazioni di alcuni canali in agro – si legge in una nota stampa del comune -, il Sindaco ribadisce la necessità che i cittadini osservino scrupolosamente le norme di autoprotezione già comunicate, raggiungano i piani alti delle abitazioni ed evitino gli spostamenti non strettamente necessari”.

Le vie d'accesso al quartiere di Baratta, dalla zona del campo sportivo, è stata chiusa.