“Una sindaca di provincia autorizza una festa paesana con forse 200 presenze, peraltro senza processione perché "non c'erano le condizioni" e si sente dire che non l’avrebbe dovuta autorizzare o che non era opportuno farla, a casi covid zero e senza questa situazione (a luglio non eravamo in queste condizioni). Salmo a Olbia, con il beneplacito di forze dell'ordine, Prefettura, Comune, organizza una mega assembramento e nessuno impedisce che questo possa accadere”.

La sindaca di Oniferi, Stefania Piras, commenta il concerto gratuito organizzato ieri sera "a sorpresa" dal rapper olbiese Salmo.

“La trovo una vera vergogna – scrive stizzita la prima cittadina su Fb che -. Evidentemente esistono sindaci e artisti che possono. Gli altri devono rispettare le regole. Sempre deboli coi forti e forti con i deboli. Andate a grattugiare formaggio”.

