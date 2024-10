I Carabinieri della Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un pregiudicato cagliaritano, Pierpaolo Ermatosi, classe 1970, per reato di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri mentre cercava di rubare uno scooter Honda 650 nei pressi della spiaggia di Calamosca dove appunto veniva colto nella piena flagranza del tentativo.

Ermatosi era uscito da qualche ora dal carcere di Uta dov’era stato rinchiuso per pene relative a reati precedentemente commessi. Pertanto veniva tratto in arresto e tradotto presso le camere sicurezza del Comando provinciale di via Nuoro in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nel corso della giornata odierna.