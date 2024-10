Stava cacciando insieme agli amici sulle montagne di Bitti, Angelo Demurtas, componente di una grossa compagnia del paese, quando una fucilata partita dall'arma di un suo compagno lo ha colpito in pieno petto dopo essere stata deviata, secondo le testimonianze, da un albero.

Soccorso immediatamente dagli amici, l'uomo è parso subito versare in gravi condizioni. Sul luogo è giunto l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Alghero che lo ha portato all'ospedale di Sassari dove è ricoverato con un polmone perforato.

E' l'ennesimo incidente di caccia in Sardegna, il terzo in pochi giorni: giovedì scorso a Santu Lussurgiu un uomo è stato colpito da un amico, a San Teodoro un altro cacciatore è morto invece in seguito a un colpo partito dal suo stesso fucile.