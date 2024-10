Auto in fiamme a Olbia attorno all’una di notte in via Boccherini, dove sono tempestivamente intervenuti Vigili del Fuoco di Olbia.

I VVF sono riusciti a limitare così i danni della vettura che si trovava parcheggiata di fronte all’abitazione del proprietario che, nel frattempo, accortosi dell’incendio, aveva già iniziato l’opera di spegnimento.

Sul posto i anche i Carabinieri di Olbia che stanno indagando sulle cause del rogo. Sono già una ventina, infatti, le auto incendiate a Olbia dall’inizio del 2024.