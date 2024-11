L'accordo finale è quasi raggiunto, mancano solo alcuni dettagli da definire. Dopo una serie di incontri tra i capigruppo di maggioranza e opposizione e gli assessori Emanuele Cani e Francesco Spanedda insieme alla presidente della Regione Alessandra Todde, sembra che gli schieramenti siano vicini a trovare un'intesa per far procedere il disegno di legge sulle aree destinate agli impianti di energia rinnovabile in Aula. La seduta di questa mattina è stata posticipata al pomeriggio alle 15:30 per completare i dettagli dell'accordo.

Il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, esprime ottimismo riguardo alla conclusione rapida dell'iter del ddl 45 per permettere al Consiglio di affrontare anche altri temi. Tra le questioni discusse, ci sono modifiche all'articolo 3 riguardante le deroghe agli enti locali, con la volontà di coinvolgere i Comuni e la popolazione tramite strumenti di partecipazione previsti nello Statuto. L'assessore Emanuele Cani sottolinea il buon dialogo in corso e la disponibilità della Giunta a valutare gli emendamenti proposti, evidenziando un lavoro di coesione.

Mentre la presidente mostra una maggiore apertura al confronto con il centrodestra, emergono divisioni sempre più evidenti all'interno dell'opposizione. Forza Italia e la Lega mantengono una posizione rigida, mentre il resto della minoranza rimane ferma sui punti già proposti, in particolare sulla difesa dei principi statutari nel testo della legge.