In Sardegna

Tariffe scontate del 60% per gli elettori che si recheranno in Sardegna con le navi della nuova Tirrenia. La Compagnia italiana di navigazione assicura - spiega una nota - uno sconto del 60% sulla tariffa ordinaria (al netto di tasse e diritti) a tutti gli elettori residenti in Sardegna che si recheranno con una delle sue navi presso i loro seggi elettorali sull'isola, in occasione delle prossime elezioni regionali previste il prossimo 16 febbraio.