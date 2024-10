Forza Italia Sardegna va all'attacco del rettore dell'Università di Sassari, Attilio Mastino, dopo le voci di un'eventuale candidatura alternativa alla guida della coalizione di centrosinistra per le regionali del 16 febbraio.

"Il Pd, dopo aver tradito per la seconda volta quelle primarie sbandierate come grande elemento di differenza tra i buoni e i cattivi della politica, è nel caos e tenta di buttarla in rissa - dice il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Pietro Pittalis - desta una certa meraviglia che un compito di bassa politica sia affidato a chi, come il rettore dell'Università di Sassari, dovrebbe volare alto e insegnare, anche con l'esempio, che il ruolo istituzionale non può essere utilizzato al servizio di una fazione politica".

"Intendiamoci - prosegue Pittalis - come cittadino il prof. Mastino può affermare ciò che vuole e il suo può essere sicuramente un contributo alla vita pubblica dell'isola, ma quando egli veste i panni di magnifico rettore, sarebbe tenuto a mantenere un contegno adeguato ai doveri che comporta un ruolo così importante".