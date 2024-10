Immagini esclusive sono giunte questa mattina alla redazione di Sardegna Live che da settimane si occupa attivamente di fare chiarezza sugli avvistamenti di una pantera nei monti del Goceano denunciati da alcuni pastori e cacciatori della zona.

Quelle che vi proponiamo sono immagini assolutamente forti e sconsigliate ai più piccoli e ai più sensibili dei nostri lettori. Le foto ritraggono una pecora gravida sventrata in maniera brutale. L’agnellino, strappato dalla pancia non ancora nato, giace a pochi passi dalla mamma ormai esanime in un lago di sangue.

La foto è stata scattata qualche tempo fa nelle campagne di Nughedu San Nicolò dove la pecora è stata aggredita nella notte da un predatore dalla forza impressionante. Secondo alcuni, appunto, la pantera di cui tanto si è parlato.