La Polizia nella serata di ieri ha arrestato un giovane, Samuele Abate, 22enne di Olbia, pregiudicato, accusato del reato di rapina perpetrata all’interno di un centro commerciale Auchan di Pirri.

L’episodio si è verificato poco prima delle 20:30 quando gli addetti alla vigilanza hanno notato dal sistema di videosorveglianza un giovane che si aggirava tra gli scaffali dei liquori.

Il ragazzo è riuscito a guadagnare l’uscita oltrepassando le casse seguito a breve distanza dagli stessi addetti alla sicurezza e raggiunto il piazzale antistante l’ingresso. Dopo essersi seduto, avrebbe tolto dalla felpa una bottiglia di vodka del prezzo di 7,29 euro.

I due vigilantes si sono avvicinati al ragazzo chiedendo di vedere lo scontrino, ma la riposta ottenuta sarebbe stata vaga e contraddittoria. Il ragazzo avrebbe poi cercato di scappare senza riuscirci e di colpire con un pugno il volto di una guardia giurata che ha prontamente reagito riuscendo a bloccarlo.

Condotto in Questura, in sede di approfonditi accertamenti, è emerso che Abate si era allontanato volontariamente da un struttura di Uta, dove ha l’obbligo di residenza al fine scontare la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno disposta dal tribunale di Milano.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è ora rinchiuso nel carcere di Uta.