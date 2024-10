Drammatico incidente sul lavoro a Ploaghe, nel piazzale di deposito del parco eolico, all'ingresso del paese.

Antonio Raimondo Farris, di 41 anni, ozierese, autotrasportatore della ditta Loddo di Ozieri, è stato travolto e ucciso dal carico di materiali per l'edilizia che aveva appena trasportato a bordo di un camion dell'azienda.

Per cause ancora da accertare, l'uomo è finito sotto un cumulo di 30 pesanti tubi caduti dal mezzo. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, dello Spresal e dell'Asl per accertare eventuali responsabilità.

Farris lascia una moglie e due figli.