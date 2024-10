Due auto completamente carbonizzate nella notte.

E’ successo a Olbia, intorno alla mezzanotte, in località Santa Mariedda.

Le due vetture, una Mercedes ML di proprietà di una società di leasing e una Volkswagen Polo di un condomino, si trovavano parcheggiate in via Copernico, zona periferica di Olbia, quando per cause ancora da verificare, sono state date a fuoco da ignoti.

Immediato l’arrivo dei Vigili dei fuochi che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza la zona.

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Olbia che stanno cercando di risalire al proprietario della Mercedes.