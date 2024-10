Una bambina di tre anni ha rischiato di annegare questa mattina sul lungomare Poetto di Cagliari. La piccola, fortunatamente, è stata immediatamente soccorsa da un bagnino, per poi essere affidata alle cure del personale del 118 accorso con un’ambulanza. La bimba si trova ricoverata in Pediatria, al Brotzu e per fortuna le sue condizioni non preoccupano i medici che la tengono sotto controllo.

L’episodio è avvenuto in tarda mattinata, quando la bimba si trovava in spiaggia con la famiglia, all’altezza del chiosco-bar Capolinea, nei presi dell’ospedale Marino: è bastato un attimo di distrazione della mamma che la bambina è scivolata in riva e ha cominciato a bere acqua e ad annaspare.

Provvidenziale l’intervento di un bagnino che è subito intervenuto afferrando la piccolina, poi il massaggio cardiaco praticato da un volontario della Fraternità della Misericordia di Selargius, Corrado Giannotte e di seguito l'immediato soccorso anche del 118 e della Guardia Costiera.