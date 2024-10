+++Aggiornamento+++ È stato ritrovato

Dalle ore 14:40 del 7 giugno non si hanno più notizie di Rathore Surendra Singh, un 50enne, indiano, scomparso dopo aver avvisato il suo coinquilino di Cagliari di essere stato fermato dalla Polstrada lungo l’autostrada verso Livorno, dove avrebbe dovuto imbarcarsi per ritornare in Sardegna.

A darne notizia e a fornire questi particolari è l’Associazione Penelope Sardegna che affianca le famiglie e gli amici delle persone scomparse.

“Nella telefonata – spiega il presidente della stessa Associazione, l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli - il 50enne ha riferito che gli avevano contestato la mancanza di assicurazione e che si stava recando in caserma per il verbale di sequestro contravvenzioni ecc. ma senza dire la località esatta. Da quel momento il telefono risulta spento e non ha più dato notizie di sé neanche alla moglie e familiari in India che sono disperati”.

Rathore Surendra Singh è alto circa un metro e 65, è di corporatura robusta. Parla l'italiano abbastanza bene, aveva con sé documenti e permesso di soggiorno, soffre di diabete tipo 2, insulino dipendente.

“Si sospetta che possa essere ricoverato da qualche parte o possa aver perso la memoria o abbia subito il furto dei suoi averi e non sa i numeri telefonici”, precisa l’Associazione Penelope.

In caso di avvistamento o notizie si chiede di avvertire immediatamente le Forze dell'Ordine o l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli al 388.6311738.