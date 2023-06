Scomparso otto giorni fa: è stato ritrovato, era in ospedale

Sta bene

Di: Redazione Sardegna Live

Lieto fine per Rathore Surendra Singh, il 50enne di cui non si avevano più notizie dal 7 giugno scorso. L’uomo, come ci riferisce l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente dell’Associazione Penelope Sardegna, era ricoverato in ospedale.

“Era stato trovato positivo al Covid. Non aveva con sé il cellulare e per questo non aveva più potuto contattare nessuno”, spiega il legale.

Di Rathore Surendra Singh non si avevano più notizie dalle ore 14:40 del 7 giugno, dopo aver avvisato il suo coinquilino di Cagliari di essere stato fermato dalla Polstrada lungo l’autostrada verso Livorno, dove avrebbe dovuto imbarcarsi per ritornare in Sardegna.

Una volta dimesso dall’ospedale il 50enne è tornato a Bologna da alcuni parenti e lì ha potuto contattare il suo coinquilino e il resto della famiglia, rassicurando tutti sul proprio stato di salute.