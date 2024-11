Attacco al quartier generale del contingente italiano nel sud del Libano, dove sono di stanza circa 1200 militari della Brigata Sassari nel settore Ovest della missione Unifil a Shama. La base è stata raggiunta da Otto razzi da 107 millimetri che, come spiegato in una nota del ministero della Difesa, hanno impattato su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi.

Fortunatamente nelle zone interessate non era presente alcun soldato. Come specificato nel comunicato, infatti, non si registrano feriti, anche se cinque militari italiani sono sotto osservazione nell'infermeria, ma loro condizioni non destano preoccupazioni.

La nota fa sapere che sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha definito "intollerabile" l'attacco, al termine del Consiglio degli Esteri a Bruxelles.