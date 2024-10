Dopo la protesta per la disattivazione dell’antenna Telecom sul Bruncuspina, finalmente arriva un segnale di speranza tanto atteso.

Lunedì prossimo, infatti, i tecnici della compagnia telefonica saranno a Fonni per trovare una soluzione al problema ed evitare così che per le strutture ricettive, per i turisti e per gli allevatori che hanno il pascolo nel territorio, ci siano limiti legati alla comunicazione.

<<L’antenna posizionata sul Bruncuspina è di fondamentale importanza per la continuità del nostro lavoro e la sicurezza dei visitatori, delle scolaresche e di tutti coloro che vivono la montagna - spiega Annamaria Pirellas dell’Agriturismo e Oasi faunistica Donnortei -. Noi siamo pronti a concedere, a titolo gratuito, lo spazio utile per poter installare una nuova antenna, una cella, un ripetitore o qualsiasi altra cosa che sia in grado di garantire la copertura del servizio. Se lunedì si dovesse trovare una soluzione con i tecnici della Telecom la speranza è quella che il segnale possa essere riattivato fin da subito perché l’assenza della linea telefonica sta compromettendo il nostro lavoro. Si tratta anche di un problema di sicurezza. Ripeto, siamo disponibili a qualsiasi forma di collaborazione>>.

Il consigliere regionale dei Riformatori Luigi Crisponi è intervenuto in merito della questione, depositando un’interrogazione urgente indirizzata al Presidente della Regione Francesco Pigliaru. Il sindaco di Fonni Stefano Coinu ha immediatamente provveduto a segnalare il caso al Prefetto di Nuoro “per rivendicare, ancora una volta, il diritto di un territorio a non essere privato di un servizio essenziale”.