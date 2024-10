La tragedia è avvenuta attorno alle 22 di ieri notte, quando una donna si è gettata in mare dal ponto della motonave Athara della Tirrenia, a sette miglia dalle coste dell'Asinara, ed è morta affogata nelle acque.

La vittima, originaria di Genova, viaggiava col marito. Appena è scattato l'allarme sono state attivate le procedure di recupero di uomo in mare che hanno consentito di recuperare il corpo della donna in meno di mezz'ora quando ormai, però, non c'era più nulla da fare.

La salma della donna è stata consegnata ad una motovedetta della Capitaneria di Porto di Porto Torres, dove è stata accompagnata anche dal marito.