Una donna è stata scippata da due giovani a bordo di uno scooter in via Astrolabio, a Cagliari.

Gli agenti della Squadra volante sono alla ricerca dei ladri da ieri sera, quando è stato messo a segno lo scippo. All'interno della borsa rubata denaro e documenti. La vittima ha immediatamente allertato il 113.

La polizia ha avviato le ricerche verificando due segnalazioni, una a Mulinu Becciu e una in via Sulcitana a Elmas. In entrambi i casi lo scooter non sarebbe stato quello usato per lo scippo e non sono stati trovati ulteriori riscontri.