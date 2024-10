Sono 31 gli incendi divampati oggi, domenica 31 luglio, in Sardegna. Per nove roghi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei.

Nelle prime ore della mattina un elicottero proveniente dalla base Limbara è intervenuto per completare la bonifica di un incendio insorto nella tarda serata di ieri in agro del comune di Luras, in località M. Torvedu. Il presidio notturno dell'incendio e le operazioni di bonifica a terra sono stati coordinati dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvata da una squadra di volontari proveniente da Arzachena. Le operazioni di bonifica si sono concluse alle ore 7:40 circa.

Incendio in agro del Comune di San Nicolò D'Arcidano, località “Serra Arena”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e dal Gruppo analisi utilizzo del fuoco di Oristano. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santa Giusta, Morgongiori e Arborea e una squadra dei Vigili del fuoco. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di seminativo e 2 di eucalipteto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:50.

Incendio in agro del Comune di Galtellì, in località “Sas Tracas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dorgali, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Galtellì, 1 squadra della Compagnia barracellare di Galtellì, 1 squadra dei VVF di Nuoro. L’incendio ha percorso una superficie di circa 7.000 mq di canneti e coltivi-. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:10.

Incendio in agro del Comune di Maracalagonis, in località "Cucuru Is Pollas", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e Pula e con l'ausilio delle squadre d'intervento giunta a bordo del biturbina Super Puma. Si è reso necessario anche l'intervento di un Canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai e Burcei Campu Omu e 2 squadre di volontari delle associazioni di Sinnai. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari prevalentemente di macchia evoluta. Le operazioni di bonifica sono tutt'ora in corso.

Incendio in agro del Comune di Serrenti, in località “M. Cuccui”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Sorgono e dalla squadra GAUF del Servizio Territoriale di Cagliari. Sull'incendio è intervenuta 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì. L’incendio ha percorso una superficie di circa 70 ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.

Incendio in agro del Comune di Nuxis località “Is Ollargius, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Santadi, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula unitamente alla squadra di intervento giunta a bordo del biturbina Superpuma. Oltre ai due mezzi regionali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento 2 Canadair provenienti da Olbia e un elicottero A500 dell'Aeronautica Militare. Stanno intervenendo 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuxis e Santadi, 1 squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia e 2 squadre di volontari delle associazioni di Santadi e Narcao. L’evento e tutt'ora in corso.

Incendio in agro del Comune di Sinnai, in località “Bruncu S. Basileddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenuti i volontari delle associazioni di Sinnai. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 mq. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:35.

Incendio in agro del Comune di Ollolai, in località “Craru Maramele”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalle basi del CFVA di Sorgono e Anela. Stanno intervenendo 1 squadra dell’Agenzia Forestas, una squadra dei Vigili del fuoco e una squadra di volontari. L’incendio è tutt'ora in corso.

Incendio in agro del Comune di Nuoro, in località “Riu di Locula”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana e dalla squadra GAUF di Nuoro. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuoro e 1 squadra dei VVF di Nuoro. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 mq di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:52.