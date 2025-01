Oggi, domenica 12 gennaio 2025, l'Italia è interessata da condizioni meteorologiche contrastanti tra Nord e Sud.

Nord Italia

La giornata si presenta prevalentemente soleggiata, ma con temperature rigide. Le minime sono scese sotto lo zero in diverse località, mentre le massime difficilmente supereranno i 5-7°C. Si segnala la presenza di gelate mattutine, specialmente nelle aree pianeggianti e vallive.

Centro Italia

Anche qui prevale il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, le temperature sono in diminuzione, con valori minimi prossimi allo zero e massime che non superano i 10°C. Possibili gelate nelle zone interne durante le prime ore del giorno.

Sud e Isole

Il Sud è interessato da un'intensa perturbazione di origine artica, che porta precipitazioni diffuse. Sono attese piogge abbondanti e nevicate a quote basse, tra i 200 e i 400 metri, su regioni come Calabria, Basilicata e Sicilia settentrionale.

In particolare, la Calabria è in stato di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone del versante tirrenico.

Venti e mari

Forti venti di tramontana e grecale soffiano sulle regioni centro-meridionali, con raffiche particolarmente intense lungo le coste adriatiche e ioniche. I mari risultano molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcune zone della Calabria, mentre altre regioni del Sud sono in allerta gialla per temporali e rischio idraulico. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto nelle regioni meridionali, e di seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.