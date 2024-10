Domenica 6 Novembre la Galleria Comunale d'Arte, il Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”, il Palazzo di Città e lo spazio C.ARTE.C., resteranno aperti gratuitamente dalle 10 alle 18, per permettere la visita alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee.

Alla Galleria Comunale si potranno ammirare i capolavori della Collezione Ingrao, costituita da più di cinquecento opere del XX secolo, tra dipinti, sculture e opere grafiche, e le sculture di Francesco Ciusa, appartenenti alla Collezione civica di Artisti Sardi.

Sempre alla Galleria Comunale è possibile visitare la mostra Rosanna Rossi. Percorsininterrotti, con un biglietto di €2,50, in quanto esposizione temporanea.

La grande monografica dedicata a Rosanna Rossi, tra i grandi protagonisti dell’astrazione in Italia, racconta la continua e progressiva sperimentazione di questa straordinaria artista cagliaritana capace di coniugare metodo, tecnica, ritmo e rigore a una grande libertà espressiva e sfide continue non ancora concluse.

Lo spazio espositivo C.ARTE.C – Cava Arte Contemporanea presenta al pubblico la ricerca più innovativa e sperimentale di Rosanna Rossi: “gli altri materiali”, i lavori di assemblaggio e i ready-made degli anni Novanta, i vetri, i “corpi spinosi” e gli interventi di arte pubblica documentati da foto e video.

Al Palazzo di Città, in contemporanea con il focus dedicato a Rosanna Rossi alla Galleria Comunale, si possono approfondire le principali tendenze artistiche degli anni Sessanta e Settanta con la mostra “Gli Spazi dell’Arte”, progetto dei Musei Civici, finalizzato alla totale esposizione della Collezione d’Arte Contemporanea, una delle più rilevanti e complete raccolte pubbliche in Italia. Oggi come allora Cagliari rimette al centro l’arte contemporanea con progetti di arte pubblica e nuove acquisizioni che le restituiscono un ruolo attivo nel dibattito nazionale.

Sempre al Palazzo di Città, una parte del museo è dedicata all'Arte pubblica, con l'esposizione di fotografie di Vanessa Winship e George Georgiu per “This is Mirrionis”, mostra del 2014 frutto del progetto eureca!, arricchita da un filmato con immagini scattate dai cittadini di Cagliari durante il workshop curato dai due artisti citati. La sezione si conclude con la proiezione del lungometraggio della regista Marinella Senatore del 2013, dal titolo “Piccolo caos”.

Al Museo d’Arte Siamese, negli spazi comunali della Cittadella dei Musei, si trova esposta quasi interamente la collezione di preziosi pezzi artistici di origine e culture asiatiche diverse, donati dal collezionista cagliaritano Stefano Cardu alla sua città agli inizi del XX secolo. Ciò che rende unica nel panorama europeo la collezione Cardu è la sua peculiare preponderanza di oggetti di fattura siamese di difficile reperimento.