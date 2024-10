Le associazioni Linea M e Prometeo Aitf Onlus, in collaborazione con Taverna 1860, anche quest'anno organizzano, grazie alla generosità dei commercianti monserratini, la tombola della Befana 2016.

Come in passato il ricavato verrà devoluto in beneficienza.

L'appuntamento è per domani, martedì 5 gennaio, alle ore 17:30, presso il ristorante pizzeria la Taverna 1860, in via Tito n°56 a Monserrato.



Linea M e Prometeo Aitf Onlus aspettano anche questo anno tanti cittadini. Dopo la tombolata sarà possibile trascorrere la serata con una pizza.