I divorzi e le separazioni veloci? Prima bisogna passare dal sindaco, per vedere magari se le coppie in crisi possono tornare insieme. Lo ha deciso Gianni Argiolas (Pd), primo cittadino di Monserrato, comune che per primo in Sardegna ha applicato la normativa nazionale relativa ai procedimenti 'low cost' che mettono la parola fine al matrimonio.

"Da sindaco - ha detto Argiolas - applico laicamente la legge. Ma da credente voglio sapere di persona come stanno andando le cose".

Per questo stamattina ha deciso di avocare a sé il compito di fare da "filtro" nel caso si dovessero presentare due coniugi che intendono avviare la procedura veloce e a basso costo (appena 16 euro) per lo scioglimento del matrimonio.

Per il momento, dopo la delibera di fine anno, al Comune di Monserrato non si è ancora presentato nessuno per chiedere l'applicazione della legge. La procedura prevede che le persone interessate debbano rivolgersi all'ufficiale di stato civile, ma a Monserrato prima bisogna parlare con il sindaco.