Dieci giorni di sole, mare e divertimento per i bambini di Teti.

E’ l’iniziativa del Comune che ha come intento principale quello di organizzare per la seconda metà di luglio una colonia estiva in una località marina della Sardegna per tutti i piccoli di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Chiunque voglia aderire all’iniziativa deve comunicarlo all’Ufficio servizi sociali del Comune di Teti entro il 10 giugno 2016.

Per maggiori informazioni a riguardo e per la compilazione dei moduli di pre-iscrizione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, mentre per prendere visione dell’avviso entrare nel seguente link:

http://www.comune.teti.nu.it/download.asp?c=3420ca1727836364a2d1a8d905735081&t=0&f=m&id=1916