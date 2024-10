L'associazione Diabete Gallura, con la collaborazione della Asl, ha dato vita a un'iniziativa rivolta ai piccoli pazienti della Diabetologia pediatrica nell'ex ospedale San Giovanni di Dio a Olbia.

Il progetto ha permesso di arricchire la sala d'attesa del reparto con libri per l'infanzia donati dalla Croce Rossa con il sostegno delle librerie Giunti, tavolini da disegno, giochi e stampe di animali sulle pareti.

La nuova sala d'attesa è pronta ad accogliere i circa 140 pazienti a partire dai tre anni di età, provenienti dalla Gallura e non solo, che vengono seguiti nella struttura, ed è stata inaugurata dal direttore dell'unità operativa Giancarlo Tonolo, dalla pediatra dietologa della struttura, Gavina Piredda e dai rappresentanti dell'associazione promotrice con il presidente Gabriele Palitta.

"Un'iniziativa meritoria che abbiamo accolto con grande piacere e che è pienamente in linea con l'impegno della Asl verso il tema dell'umanizzazione delle cure e del paziente al centro di ogni attività", ha dichiarato Tonolo.

"La collaborazione con l'associazione va avanti da anni perché ci dà un fondamentale supporto sia durante la fase più delicata, quella del primo ricovero dei bimbi in ospedale, fondamentale per la formazione, sia nel passo successivo, grazie al confronto e al dialogo costante con famiglie che hanno in comune la patologia dei rispettivi figli", ha sottolineato Gavina Piredda.