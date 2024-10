“La nostra terra, la Sardegna. Dopo un passato di sequestri di persona attualmente è diventata terra di assalto e di rapine ai portavalori. Mai come in questi ultimi anni Sassari è divenuta il centro degli assalti ai portavalori degli istituti di vigilanza che si occupano di custodia e trasporto del denaro”. È il commento di Desirè Manca, assessora regionale al Lavoro, sull’assalto all'istituto di vigilanza Mondialpol messo a segno ieri alla periferia di Sassari.

“Ieri tanta gente che transitava nella vecchia S.S. 131si è trovata suo malgrado ad assistere alle scene da vero e proprio far west – ha detto l’esponente della Giunta Todde –. Un commando di veri delinquenti, gente spietata, organizzata, ben strutturata e dotata di armi da guerra che non hanno esitato un attimo a sparare contro le forze dell'ordine con furia omicida. Ancora una volta la Sardegna, Sassari, la nostra città è stata ferita al cuore e noi abitanti abbiamo assistito attoniti a ciò che mai è appartenuto alla nostra storia, una vera follia omicida per l'accaparramento del bottino. Mi chiedo davvero dove stiamo arrivando”.