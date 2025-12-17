La dermatite nodulare contagiosa dei bovini continua a essere sotto stretto monitoraggio in Sardegna. Al momento restano attivi soltanto due focolai su un totale di 77 individuati nei mesi scorsi, mentre dall’inizio di ottobre non si registrano nuovi casi. L’ultimo focolaio è stato dichiarato estinto proprio oggi.

Complessivamente su 3713 bovini 492 sono stati infettati, 156 sono morti, mentre sono stati abbattuti 3.411 capi. Secondo quanto apprende l'ANSA dall'assessorato della Sanità, le operazioni di vaccinazione obbligatoria finora condotte dai servizi veterinari delle Asl hanno portato al 97% di profilassi in tutta l'Isola.

Restano ancora 150 allevatori che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale e per i quali sono previsti provvedimenti sanzionatori. "Il provvedimento di blocco delle movimentazioni è effettivamente ancora in essere e discende dalle decisioni a suo tempo già prese dell'Ue e recepite a livello nazionale e regionale - fa sapere la Regione - Gli uffici dell'assessorato mantengono un dialogo assiduo con il ministero della Salute, al fine di poter riprendere nel più breve tempo possibile la movimentazione dei bovini extra regione".