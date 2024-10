Manifestazione pacifica, ieri, a Torpè dove la società Medea Italgas ha iniziato ad allestire il cantiere per la realizzazione di un impianto di stoccaggio del gas nell'area di Istrumpadoglios, alla periferia del paese.

I cittadini dell'area sperano nell'intervento del primo cittadino e della Regione per evitare che il progetto vada avanti. Nei giorni scorsi il Consiglio ha espresso all’unanimità contrarietà al progetto ma a nulla è servito. Ieri sono arrivati i primi mezzi.

Come denunciato dal Comitato spontaneo nato tra i residenti della località Istrumpadoglios, “il sito di stoccaggio del gas dovrebbe nascere a confine con una casa di proprietà, dove vive anche una bambina di poco più di un anno, e per confine si intende 5 metri di distanza. Chi vorrebbe o accetterebbe una cosa di questo genere?! Senza considerare che tutto intorno, ci sono almeno altre 20 case abitate, praticamente una piccola frazione”.

“Abbiamo continuato a manifestare pacificamente, e continueremo a farlo ad oltranza, perché siamo esasperati e ci sentiamo presi in giro, lotteremo con tutte le nostre forze perché in quelle terre ed in quelle case ci sono i nostri sacrifici di una vita. Tutti noi, insieme alla minoranza che ci sta dando un aiuto grandissimo, ci siamo prodigati in tutti i modi e con tutti i mezzi a nostra disposizione per cercare una soluzione, abbiamo individuato anche dei terreni su cui potrebbe sorgere un impianto del genere, senza creare disturbo a nessuno” fanno sapere dal comitato.

Intanto nei prossimi giorni alcuni rappresentanti della Medea parteciperanno a un incontro con l'assessorato regionale all'Industria. E' quanto conferma all'ANSA un portavoce della società. Sempre da Medea fanno sapere come quella superficie, "funzionale alla metanizzazione di Torpè e Posada, sia stata scelta tra circa 30 aree prese in esame e indicata dall'Ufficio Tecnico del Comune come idonea sotto tutti gli aspetti". Sulla scorta di questi pareri, nei mesi scorsi l'azienda ha acquistato il terreno e "il successivo percorso autorizzativo si è concluso positivamente e tutti gli enti coinvolti hanno dato parere positivo, compresi Comune e Vigili del Fuoco".