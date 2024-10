Demolita la seconda caldaia della centrale termoelettrica di Fiume Santo. la Fiume Santo Spa, società di EP Produzione che gestisce l'impianto vicino a Porto Torres, ha abbattuto la caldaia a servizio del gruppo 1 utilizzando micro-cariche detonanti.

L'intervento di oggi è il proseguo delle attività di decommissioning iniziate lo scorso anno: a novembre 2017, sempre usando microcariche detonanti, era stata smantellata la torre metereologica, mentre all'inizio dell'estate erano state demolite la ciminiera e l'altra caldaia del vecchio impianto a olio combustibile, il cosiddetto gruppo 2. "Anche in questo caso - fa sapere Ep Produzione - l'operazione è avvenuta dopo aver concordato le modalità di mitigazione e monitoraggio dei potenziali impatti ambientali con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpas), che ha messo a disposizione il proprio servizio meteorologico al fine di definire la data della demolizione sulla base delle condizioni climatiche più idonee".

Dal 31 dicembre 2013, i gruppi 1 e 2, alimentati a olio denso, non sono più in esercizio. Da allora sono state messe in atto le attività per la dismissione e demolizione completa, secondo il programma di decommissioning concordato con le autorità locali e ministeriali e che proseguiranno nei prossimi mesi.