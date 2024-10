Una pensionata è stata trasportata in codice rosso al Brotzu dopo essere stata travolta da un’auto mentre era in sella alla propria bici, a Decimomannu.

L'incidente è avvenuto sulla Statale 130 all'altezza del bivio per San Sperate. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro: sul posto chi è intervenuto per i soccorsi ha trovato un'utilitaria in mezzo alla strada e, a pochi metri, la bici sull'asfalto e la pensionata riversa per terra.

Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La donna è stata trasportata subito in codice rosso all'ospedale Brotzu, dove si trova ricoverata con prognosi riservata.

AGGIORNAMENTO: Greca Melis, la 72enne vittima dell'incidente verificatosi questa mattina sulla statale 130 a Decimomannu, dove un'auto l'avrebbe urtata mentre era sulla sua bici, non ce l'ha fatta – LA NOTIZIA