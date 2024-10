Il Movimento Agricolo Sardo ribatte alle dichiarazioni dell'Assessore Pier Luigi Caria “che apostrofava il Movimento come autore di fake news nei confronti del suo operato”.

“Il video che gira sulla rete da qualche giorno – sottolinea lo stesso Movimento attraverso una nota stampa - dimostra che le affermazioni di voler recuperare fondi dalla misura 13 (indennità compensativa) per spostarli alla misura 6.1 (imprenditorialità giovanile) sono state rese pubblicamente da Caria in un dibattito con i vertici di Coldiretti Sardegna. Onde evitare inutili polemiche che nulla di costruttivo possono produrre, il Movimento intende archiviare questo malinteso e guardare avanti chiedendo risposte immediate su emergenze che riguardano il mondo agricolo”.

Movimento che coglie l’occasione per rilanciare il proprio appello a tutto il Consiglio Regionale: la richiesta di fondi per siccità.

“Da quanto emerge dalle recenti dichiarazioni dell'Assessore pare che nel piatto a riguardo ci siano 45 milioni, 20 dai fondi regionali e 25 dalla Declaratoria ministeriale da dividere in tutti i comparti. La richiesta del Movimento, già presentata all'Assessore Regionali in data 20 febbraio 2018 in presenza dei Capigruppo era ben chiara, 90 euro circa a U.B.A. per i bovini, per non creare disparità con il comparto ovi caprino che aveva ricevuto in precedenza 13 euro a capo ed ovviamente riconoscere indennizzi appropriati a tutti gli altri settori che hanno subito i danni. Deluso dalle mancate risposte in merito, mai arrivate dall'Assessore e dai Capigruppo presenti all'incontro, il Movimento – conclude - attende risposte urgenti dalla politica regionale e definisce questo comunicato stampa un ultimatum al quale seguiranno forme di protesta più incisive".