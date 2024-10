La Travel Friends in collaborazione con il Comune di Bessude ha organizzato un soggiorno termale ad Abano Terme che si terrà dal 16 al 29 settembre. Il prezzo è di 931 euro a persona (minimo 15-20 persone), con un supplemento, in caso di camera singola, di 12 euro.

La quota comprende 13 pensioni complete con bevande ai pasti ad Abano Terme più un cestino al sacco dell’ultimo giorno, 5 visite guidate di mezza giornata con Bus Gt a Padova, Arquà Petrarca, Montagnana, Vicenza e Bassano del Grappa, volo andata e ritorno da Olbia a Venezia incluso il bagaglio da 20 chilogrammi, i trasferimenti (Bus Gt andata e ritorno) da Bessude all’aeroporto di Olbia e da quello di Venezia all’hotel “La Serenissima”.

Inoltre, è previsto il drink di benvenuto e la festa di arriverderci, la cena tipica settimanale, serate danzanti in albergo, giochi, premi e gadget per le varie attività, l’assicurazione medico/bagaglio, l’assistenza turistica e un omaggio Travel Friends per ogni partecipante.

Previsto un acconto di 200 euro che dovrà essere versato entro il 2 agosto mentre il saldo andrà depositato prima della partenza. Maggiori informazioni presso l’Ufficio dei Servizi sociali al lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il martedì e il mercoledì anche dalle 16.00 alle 17.00 oppure al numero di telefono 079886157 (interno 6).