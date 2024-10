Qualche giorno fa si è recato a Roma, precisamente al Teatro delle Vittorie, per registrare la puntata che andrà in onda questa sera dei “Soliti Ignoti”, il game show condotto da Amadeus, in onda su Rai1 dalle 20:30.

Chi vedremo in tv tra gli ospiti? Il cantante pastore 36enne di Pozzomaggiore Andrea Rosas che ha annunciato così la sua presenza: “Questa sera sintonizzatevi alle ore 20:30. Ci sarà una bella sorpresa”, ha scritto su Facebook.

Andrea è un pastore (le sue foto spopolano sui social, vedi sotto), ma in Sardegna è anche conosciuto per la sua grandissima passione: la musica.

Il programma - Otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell'ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale.