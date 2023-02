I “Soliti Ignoti”, Amadeus al cantante-pastore Andrea Rosas: “Magari ci rincontreremo”

Ieri il 36enne di Pozzomaggiore ha partecipato come identità nascosta ai Soliti ignoti. "È stata un'esperienza bellissima"

Di: Cristina Tangianu

Andrea Rosas ha conquistato davvero tutti. Il cantante pastore 36enne di Pozzomaggiore è stato ospite della puntata dei “Soliti ignoti” andata in onda ieri su Rai Uno e il riscontro ottenuto è stato sopra ogni aspettativa.

“Sono troppo felice – ci racconta - ringrazio davvero tutti per i messaggi d’affetto ricevuti”.

Andrea è un pastore (le sue foto spopolano sui social), ma in Sardegna è anche conosciuto per la sua grandissima passione: la musica.

È proprio di musica ha parlato ieri con Amadeus: “Oltre ad avere un’azienda agricola, ha più di 200 pecore, Andrea ha la passione del canto” ha detto, per poi mostrare un video in cui si vede il giovane sardo intonare una canzone mentre munge, tra un belato e un altro. “Posso dire che hai una bella voce?” ha commentato il conduttore. Andrea, che ha accolto il complimento lusingato, ha spiegato che canta da quando era piccolo e oggi si esibisce su numerosi palchi della Sardegna. Il cantante pastore vanta due dischi e su Rai Uno ha annunciato l’uscita di nuovi brani per la stagione estiva.

Prima di congedare “l’ignoto”, Amadeus gli ha chiesto di accennare il suo ultimo singolo a cappella, per poi arrivare alle battute finali, forse le più importanti: “Chissà – ha detto il conduttore – che le nostre strade non si possano incrociare”.

Un messaggio di speranza che Andrea ha colto subito al volo: “Magari l’anno prossimo”, ha risposto il cantante facendo riferimento al grande Festival di Sanremo.

Dopo la puntata il 36enne ha ricevuto l’affetto e la stima di tantissimi sardi e non solo. “È stata una bellissima esperienza, ho avuto un grande spazio. Amadeus è stato davvero carino, a fine registrazione è venuto anche a salutarmi e gli ho regalato un mio disco”.

IL VIDEO DELLA PUNTATA ANDATA IN ONDA IERI