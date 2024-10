Una notorietà nazionale acquisita grazie al programma “Italia’s Got Talent”. Ora Nicola Virdis, nelle vesti del nerd ironico e silenzioso, arriva a Sassari per esibirsi al Verdi, il teatro dove l’artista sassarese ha esordito e ospitato diversi suoi spettacoli di successo.

la sua esibizione è ora tormentone nelle piazze e tra i giovani. “Total eclipse of the heart”, interpretata nel 1983 da Bonnie Tyler e poi modificata con parecchie cover, innescherà sicuramente a Sassari una reazione quasi immediata.

In tv Virdis ha spopolato in prima serata, facendo ridere a crepapelle i giudici di “Italia’s Got Talent” che lo ha visto arrivare in finale. Tuttavia, il suo successo non si è fermato li, ma ora è anche tra la gente grazie ad un tour di successo che ancora prosegue in giro per l'italia.

Maglione rosso, sorriso contaggioso e fare stralunato Virdis versione nerd ha già chiamato a raccolta i sassaresi in piazza Tola lo scorso febbraio regalando al suo pubblico un'esibizione che ha coinvolto centinaia di fan in un “turn around” collettivo. Quando la canzone di Bonnie Tyler si è diffusa dallo stereo poggiato su una sedia, tutti i presenti hanno cominciato a girare su se stessi insieme a Virdis.

La scaletta del 18 maggio è avvolta nel mistero ma di certo l'amatissimo artista saprà sorprendere i suo fan che potranno poi incontrarlo e scambiare due chiacchiere e un selfie con lui al termine dello spettacolo. La serata, organizzata, organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica, vedrà Nicola Virdis esibirisi nsieme ai comici di “Colorado” Peppe e Ciccio e offrirà una serata all’insegna dell’imprevedibile.