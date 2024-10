E’ la prima volta che il Santuario Federale Nuragico di Santa Vittoria di Serri, luogo ricco di storia e di cultura, viene scelto da una coppia di sposi per pronunciare il loro si. L’idea di istituire un ufficio di stato civile presso il sito archeologico è stata lanciata dall’Amministrazione comunale per incrementare la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso nuove iniziative, con il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica della Sardegna.

Cristian Caredda, originario di Cagliari, e Patrizia La Piscopia vivono a Dublino in Irlanda e hanno deciso di sposarsi a 2mila km di distanza, sulla Gira di Serri, una location immersa nella natura incontaminata con un panorama incantevole, un luogo avvolto nel mistero di quelle pagine di storia ancora da scoprire.

Agli sposi e ai loro ospiti è infatti riservato uno spazio che evoca speciali emozioni e sensazioni uniche, tra la chiesetta bizantina, il Tempio a pozzo e il recinto delle feste, in un viaggio speciale nello spazio e nel tempo che mai delude.

“E’ una data storica per il sito archeologico ed è un’occasione in più per promuovere il patrimonio storico, accrescere e valorizzare la cultura e sviluppare l’economia locale – dice il sindaco di Serri Samuele Gaviano -. In tanti hanno espresso il desiderio di coronare il loro sogno d’amore nel Santuario nuragico, un luogo davvero speciale anche per la celebrazione di nozze civili, e noi gli accogliamo tutti con grande affetto”.