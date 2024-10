Ennesimo episodio di crudeltà verso gli animali nell'Isola. Teatro dell'orrore, stavolta, è la città di Olbia dove alcuni cagnolini sono stati chiusi dentro un sacco e gettati in un canale.

A recuperare i cuccioli l’associazione Ages in seguito a una segnalazione. Alcuni cittadini avevano infatti notato gli autori del gesto mentre gettavano la busta.

I cuccioli, zuppi e freddi, sono stati consegnati alla Lida che ha denunciato l'accaduto con un accorato post su Facebook: “Dove è finita la compassione? Sono appena nati e una mano crudele li ha strappati alla loro mamma, messi in una busta di plastica e buttati nel fiume. Una coppia li vicino ha visto la macchina, una Panda, ma purtroppo non sono riusciti a leggere la targa".

"Recuperati e portati da noi al rifugio - prosegue la nota diffusa sul web -, sono arrivati in stato precomatoso, zuppi d’acqua e gelati. Li abbiamo scaldati, è stato fatto l’impossibile. Le parole per condannare questi gesti non esistono, solo una grande inciviltà”.