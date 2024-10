Una palazzina a due piani disabitata è crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari.

Intorno alle 12.30 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti subito sul posto, provvedendo tempestivamente a mettere a verificare tutta l’area coinvolta dal crollo, per accertare che non vi fossero persone sotto le macerie. Dopo aver constatato che nessuno è rimasto ferito, nonostante i detriti siano caduti su una falegnameria e su un'officina di un gommista, è stato necessario far evacuare otto famiglie, dodici persone in tutto, tra cui una disabile, per delle lesioni riscontrate nelle abitazioni.

E' stato il titolare della falegnameria a dare l'allarme: allarmato dall’insolito comportamento del suo cane, è uscito dal laboratorio e ha visto venir giù l'edificio. Il crollo ha interessato anche alcune abitazioni vicine: per precauzione cinque famiglie sono state evacuate.

Il cedimento sarebbe stato causato dalle infiltrazioni d'acqua dovute alle abbondanti piogge delle ultime settimane. Sul posto sono subito intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno verificato insieme ai Vigili se tra le macerie ci fossero feriti.

La strada è stata tempestivamente interdetta al traffico per favorire le operazioni di soccorso della polizia locale presente sul posto.