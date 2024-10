I migliori gioielli del mondo in vetrina tra vip, imprenditori e personalità di spicco del jet set internazionale. È questo il Jacob&Co che mette in mostra al Billionaire, famoso locale della Costa Smeralda, i preziosi più desiderati del momento per centinaia di milioni di euro.

Un appuntamento che, per il terzo anno consecutivo, sarà organizzato dall’imprenditore sassarese Claudio Rotunno e la sua Pubblicover Events Designer.

E quest’anno il format richiesto è diventato ancora più sfarzoso. I candelabri di cristallo sono diventati oro, così come le sedie che accompagnano i tavoli imperiali, mentre la pavimentazione è tutta di un scintillante bianco oro.

A dare spettacolo con la sua voce talentuosa c’è la giovanissima cantante Carmen Pierri, vincitrice di The Voice 2019, e altri artisti di fama internazionale.

Tra le teche domina la scena il diamante con più carati al mondo, in bella compagnia di un orologio da polso tempestato di diamanti da 252 carati per un valore di 18 milioni di euro.

“Jacob è un imprenditore di altissimo livello, un fuoriclasse in grado di suscitare l’interesse dei re e delle principesse con i suoi articoli extralusso. Sono onorato di lavorare con lui”, ha dichiarato Rotunno.

“Sono felice di dare alla mia azienda un profilo sempre più internazionale – ha concluso – ma l’orgoglio più grande è quello di ritrovarmi a fare un po’ da ambasciatore della Sardegna nel mondo”.