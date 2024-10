Il 12 novembre è in programma la tappa di Nuoro del circuito di “Cortes Apertas”. La Pro loco di Villanova Monteleone ha organizzato una gita in pullman per recarsi nel capoluogo barbaricino.

Le quote di partecipazione sono di 10 euro (soci Pro loco) e di 15 (altri).

Il pranzo è al sacco. Per le adesioni è possibile contattare il numero 3382775286.