“L'ATS ci comunica che una persona di Orani è risultata positiva al Covid. La persona sta bene, è asintomatica e si trova in isolamento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono in corso da parte dell'Ats i doverosi approfondimenti su eventuali contatti in modo da circoscrivere subito possibili contagi”.

Lo fa sapere il sindaco Antonio Fadda che invita la comunità “a prestare la massima attenzione nel rispetto delle prescrizioni e delle principali regole che dovremmo aver imparato in questi mesi”.