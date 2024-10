“Mi giungono segnalazioni di troppi giovani che continuano a incontrarsi per cene o chiacchiere tra amici nelle vie secondarie del paese”.

È questo l’allarme lanciato dal Sindaco di Desulo, Gigi Littarru, che chiede il rispetto delle normative regionali e governative sul contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Il suo appello è rivolto ai genitori a cui chiede di tenere a casa i figli.

“Fatelo per non pagare conseguenze negative. E non mi riferisco solo a un’eventuale denuncia, ma alla salute di cui tanti giovani non stanno avendo alcun riguardo: né della loro, né dei propri nonni e nonne, né dei genitori, né del paese tutto”, queste le parole del primo cittadino.

“Il decreto del Presidente del Consiglio parla chiaro – conclude Littarru –: dobbiamo stare a casa. E quindi dovete anche tenere i vostri figli a casa È la legge. Ed è anche e soprattutto una questione di rispetto per voi, le vostre famiglie e i vostri compaesani”.