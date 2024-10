C’è ancora un gesto stavolta “digitale” concepito da chi in qualche maniera vuole darsi da fare e aiutare chi ha rivoluzionato le proprie abitudini quotidiane per via dl Covid-19. Si sta a casa, niente negozio, niente ufficio, ma la tecnologia, internet, i computer sono l’unico mezzo per continuare a lavorare stando isolati, precauzionalmente chiusi tra le quattro mura per evitare il moltiplicarsi del tremendo virus.

Il regista cinematografico-informatico, Marco Melis, da Senorbì, classe 1960, per conosciuto da tantissime persone, s’è inventato un gesto dal cuore d’oro: con l'associazione di volontariato Pianeta Web di Senorbì che presiede, ha deciso di riparare gratuitamente i computer delle persone che ne fanno richiesta. A costo zero – ha detto Melis – perché il proprio pc oggi più che mai non è solo uno strumento di svago ma anche e soprattutto di lavoro in attesa che la situazione possa tornare presto alla normalità”.