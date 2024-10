Sono 114 oggi (169 ieri) i nuovi positivi al coronavirus. Il dato emerge dall'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute - consultabile sul sito della Protezione Civile - che calcola in 243.344 i casi totali. Crescono i decessi, che oggi sono 17 (ieri 13) per un totale di 34.984 morti da inizio emergenza. In aumento i guariti: oggi sono 335 (95.441 in totale). Secondo il bollettino di oggi sono 12.919 gli attuali positivi, -238 rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, in Italia sono stati eseguiti oltre 6 milioni di tamponi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 41.867 tamponi per un totale di 6.004.611 e 3.607.115 casi testati.

Sono otto le regioni italiane in cui non si sono registrati nuovi casi: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Calabria, Umbria, Abruzzo, Puglia e Campania.

Nessuna vittima in 12 regioni italiane nelle ultime 24 ore. Si tratta di Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania e Marche. Nelle altre regioni, tre decessi in Lombardia, Piemonte e Toscana, due in Emilia-Romagna, Veneto e Liguria, uno in Lazio e Abruzzo. 

La situazione in Sardegna: registrato un nuovo caso